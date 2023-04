Windräder braucht das Land - aber wie viele?

Dass Windkraftwerke geeignet sind, Erdöl- oder Gas-betriebene klimaschädliche Kraftwerke zu ersetzen, steht außer Zweifel. Deshalb steigt auch die Zustimmung der Bevölkerung und bislang skeptische Politiker/-innen haben ihre Meinung wendehalsig angepasst.

Zur Frage, wie viele Windräder in Salzburg sinnvoll wären, gibt es seitens der Proponenten verschiedene Aussagen, die von "ca. einem Dutzend" bis zu "möglichen 200" reichen. Wie sollen da unbedarfte Bürger/-innen entscheiden, welche Aussage den realen Verhältnissen entspricht?

In der Präsentation geplanter Projekte wird zwar die installierte (!) Leistung angegeben, aber die Anzahl der erhofften Volllast-Stunden (!) verschämt verschwiegen. Soll das wohl den Vergleich mit ergiebigeren Standorten anderswo verhindern? Dass Windkraftwerke über den provinzialen Kirchturm-Horizont hinaus nur an hohe "Ernten" versprechenden Stellen errichtet werden sollten, das beweist aktuell Verbund-Chef Michael Strugl, der "mit dem Schwerpunkt im Ausland" in Windkraftwerke investieren will.



Helmut Hintner, 5020 Salzburg