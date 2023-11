Wir wollen eine einmalige und bindende Abstimmung zum S-Link

Mit der festen Absicht, an der Bürgerbefragung zum S-Link teilzunehmen, musste ich vergangene Woche aus der Presse erfahren, dass im Mai 2024 eine weitere, endgültige und bindende Abstimmung durchgeführt werden solle. Ich bin daher am vergangenen Sonntag nicht hingegangen. Ich fühle mich durch diese Vorgangsweise veräppelt.

Auch die Presse spielt bei dieser Posse mit und analysiert und vergleicht. Anstelle ordentliche und aussagekräftige Projektunterlagen einzufordern, werden Plakatständer mit nichts sagenden Schlagzeilen verbreitet und Folder auf teurem Papier ohne Fakten verteilt.

Liebe Politiker, liebe Presse, die Menschen in diesem Land sind keine Dummköpfe, welche mit Facebook, Tiktok, Instagram und "X" unterhalten werden wollen. Wir wollen eine einmalige und bindende Abstimmung über diese von uns zu bezahlende Milliardeninvestition und im Vorfeld entsprechend seriöse Projektinformation. Die Analysen, warum nicht Ja und daher Nein, sind vielen von uns egal.

Ich empfehle den Politikern, auch einmal die Verkehrsdrehscheiben in Graz und in Linz in Betracht ziehen zu wollen: Dort ist der jeweilige Hauptbahnhof der zentrale Verteilerknoten. Und Menschen, die des Lesens mächtig sind, können sich in beiden Städten ohne viel Zeitaufwand bestens in der Öffi-Umgebung zurechtfinden.

Gottfried Fürthner

5020 Salzburg