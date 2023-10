Wir brauchen mutige Wähler und Wählerinnen

Sehr geehrter Herr Österer, Sie behaupten in Ihrem Leserbrief vom 28. 10., es gäbe keine mutigen Politikerinnen und Politiker, die bereit wären, den motorisierten Individualverkehr einzudämmen, die Öffis noch attraktiver zu machen und mehr Verkehrswege für den Fahrradverkehr freizugeben. Diese mutigen Politikerinnen und Politiker gibt es sehr wohl. (Lesen Sie einmal das Parteiprogramm der Grünen!) Das Problem ist, dass es an mutigen Wählerinnen und Wählern fehlt, die diese Politikerinnen und Politiker durch ihre Stimme dazu ermächtigen würden, das alles umzusetzen. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass wir den S-Link sehr wohl brauchen: Ohne S-Link kann der öffentliche Verkehr niemals so stark ausgebaut werden, dass es zumutbar wäre, "diese Stadt weitestgehend vom Individualverkehr zu befreien", wie Sie fordern. Wir brauchen beides: den S-Link und eine Neuregelung des Oberflächenverkehrs in der Stadt mit viel Platz für die Menschen zum Fahrrad fahren und zu Fuß gehen!



Monika Wölflingseder, 5102 Anthering