Wohin mit den Millionen?

Der Ausbau der Mönchsberggarage ist hoffentlich endgültig vom Tisch, doch was tun mit den 40 Millionen?

Vizebürgermeister Auinger (SPÖ) und Gemeinderat Dankl (KPÖ) fordern den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, auch die FPÖ ist hier mit Forderungen dabei. Gut so, da gibt es viel zu tun und die ÖVP hängt mit dem Schweizer Buskonzept ohnehin noch in der Schwebe.

Konkretes gibt es seit den Ankündigungen im Jänner immer noch nicht. Taktverdichtungen kosten viel Geld, neue Obusse sowieso und zusätzliche Fahrer braucht man dann auch. Nach den Meldungen über zahlreiche defekte Obusse ist eine Geldspritze wohl sehr willkommen. Vielleicht auch gleich die Albus-Linie 27 elektrifizieren, denn sauberer als mit dem Obus geht es im öffentlichen Verkehr nicht. Dann haben auch die Grünen was davon und alle wären zufrieden, die Fahrgäste ganz sicher.





Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen