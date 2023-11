SPÖ und KPÖ haben sich festgelegt: Nicht gegen die Stadtbevölkerung und sowieso überhaupt nicht.

Wozu was tun, so lautet das Argument, damit die Landbewohner schneller von Seekirchen nach Hallein kommen? Die sollen doch, so die durchschaubare Logik, mit dem Auto fahren. Lieber Kurzparkzonen und Betriebe im Speckgürtel. Zugeparkte Schallmooser gehen die beiden Herren auch nichts an. Bahntouristen von Mozarts Wohnhaus nach Hellbrunn oder gar ins Salzbergwerk Dürrnberg? Braucht kein Mensch. Kohle bitte einfach abgeben. Eigentlich sollte man Salzburg umzäunen und umfahren. Wahrscheinlich am besten von Linz nach München über Braunau. Und wenn es wirklich sein muss, bauen wir im Kapuzinerberg noch eine Garage.

Da kann man nur froh sein, dass das Neutor seinerzeit so autoritär gebaut wurde.

Gebhard Pühringer, 5026 Salzburg-Aigen