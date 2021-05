Wozu braucht es den Grünen Pass?

Jeder Österreicher besitzt einen sogenannten Impfpass, und das von Kindheit an. Dieser wird von einem Arzt gestempelt und mit einem Datum und dem Serumaufkleber versehen.

Das wäre eigentlich alles, was man braucht und was fälschungssicher ist. Aber nein, man muss das Ganze in die digitale Welt verschieben, welche, wie man weiß, nicht allen zugänglich und nicht fälschungssicher ist. Was tun, wenn dieses Handy gestohlen, verloren, Akku leer usw. nicht zur Verfügung steht? Man greift zum altbekannten Impfpass.

That's it. Hausverstand einsetzen und Kosten sparen. Auf dass wir gesund aus der Krise kommen. Die Ampel hat's auch nicht gebracht. Gutes Gelingen und vielleicht hilft die Frühlingsluft, klarer zu denken und zu handeln.

Hermann Schmidt, 5071 Siezenheim