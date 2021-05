Der Fahrplan zum Grünen Pass

Analog und digital. Der sogenannte Grüne Pass soll das Leben für Geimpfte, Genesene und Getestete erleichtern. Wie kann das funktionieren?

"Ein Konzept der Freiheit, der Weg zurück in unser altes Leben." Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, sonst eher ein Mann der nüchternen Sprache, sparte Dienstagnachmittag nicht mit emotionalen Worten, als er vor Journalisten den Fahrplan zum Grünen Pass erläuterte. Der so aussehen wird:Phase 1. Ab 19. Mai, also mit Beginn der Öffnungen, soll in Österreich der Nachweis einer Impfung, eines aktuellen Tests oder einer überstandenen Covid-19-Erkrankung die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Die Impfung (erster Stich) muss mindestens 22 Tage zurückliegen. Laut ...