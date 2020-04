Ich wohne ganz in der Nähe eines beliebten Ausflugsziels. In den letzten Wochen war ich täglich dort, habe Müll weggeräumt und im Schnitt jeden Tag acht Zigarettenstummel aufgehoben. Auch der Flurbrand, der rechtzeitig entdeckt wurde und von der Feuerwehr gelöscht werden musste, hält Raucher nicht davon ab, ihren Müll einfach fallen zu lassen oder, was noch schlimmer ist, in das trockene Gestrüpp zu werfen.







Martina Kapeller, 5400 Hallein