Zu dumm zum Wählen?

Die Philosophieprofessoren Jason Brennan und Peter Sloterdijk zeigten auf, dass die meisten Wähler in Demokratien über keinerlei volkswirtschaftliches und politisches Grundwissen verfügen und sich daher von Populisten und ideologischen Märchenerzählern leicht manipulieren lassen. Viele Leute verwenden ja nicht den eigenen Verstand, sondern orientieren sich am Bauchgefühl. Vor allem fehlt die Fähigkeit beziehungsweise Bereitschaft, größere Zusammenhänge und zukünftige Folgen von Entscheidungen zu erkennen, um daraus logische Schlüsse zu ziehen. Dies wird durch viele Leserbriefe (sogar von Akademikern!) immer wieder bestätigt. Allerdings ist es nicht möglich, Ignoranten die Wahlberechtigung zu entziehen. Daher gelangen Politiker und Parteien an die Macht, die das "Volk" will und welche die Mehrheit verdient. Doch egal wer regiert: Wer tüchtig ist und es versteht, die jeweiligen Rahmenbedingungen optimal zu nutzen, wird im Leben immer besser zurechtkommen als enttäuschte Jammerer und unflexible Pessimisten.





Dipl.-HLFL-Ing. Hubert Braunreiter, 4564 Klaus