Am Frauentag zu Wort gemeldet (Dr.in Susanne Riess, SN vom 8. 3.). Auch ich möchte mich zu Wort melden: "Solange Frauen mit Kindern bis drei Jahren durch freiwillige Teilzeitarbeit große Nachteile im Gehalt, in der Karriere und in der Pension hinnehmen müssen, bin ich Feministin."

Ich weiß, wovon ich spreche da ich seit über 30 Jahren Familien dabei unterstütze Familie und Beruf zu vereinbaren. Zumeist gewünscht in Teilzeitbetreuung, selten, dann aber auch gewünscht in Ganztagsbetreuung.



Karin Schosser, 5020 Salzburg