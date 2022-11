Zustände bei der Obuslinie 9

Die Obuslinie 9 fährt seit geraumer Zeit wieder als Gasbus, betrieben durch Albus. Ein Ende dieser unmöglichen Situation ist auch nicht in Sicht. Man hört sogar, das würde jetzt eine Dauerlösung sein, weil die Salzburg AG keine Fahrer hat. Neun Lenker täglich braucht man für die Linie 9.

Schlimmer ist jedoch, dass die Abfahrtszeiten ohne korrigierte Aushänge an den Haltestellen um fünf Minuten vorverlegt wurden und die Fahrgäste reihenweise den Bus verpassten. Die vier Fahrten ab Kommunalfriedhof wurden gleich komplett gestrichen. Das schlägt dem Fass den Boden aus, wie man den Fahrgästen (Schülern, Pendlern) das Angebot rücksichtslos wegnimmt. Was muss noch passieren, damit die Salzburger Verkehrspolitik endlich aufwacht und die katastrophalen Zustände verbessert? Kann die Salzburg AG wirklich alles machen oder hat die Stadt auch was zu melden?







Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, 82447 Spatzenhausen