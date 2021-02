Tag 1 nach dem Lockdown - SMS der Schwägerin: Wollt ihr mit uns eine Fahrradtour machen? Wir waren aber am sonnigen Balkon mit Zitronenbäumchen und Loungemöbel verabredet. "Hallo Moni!" - Unten steht mein kleiner, großer Neffe, grinst über das ganze Gesicht. Mit Radlerhose, coolem Helm und grünen Stutzen. Seine Augen strahlen, meine auch. Kaum an der Haustüre packen mich zwei Kinderarme um den Bauch und Emil schmiegt sein warmes Gesicht an meine Brust. "Endlich darf ich dich drücken", murmelt er und seine Umarmung greift mir ans Herz, von dieser Kinderseele tief ersehnt. Meinem Bruder schenke ich ein frohes Lächeln.

Mag. Monika Bayerl

Quelle: SN