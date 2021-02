Meine Tochter in Berlin wollte ein Kätzchen, Pixie sollte es heißen. Kleine Wohnung, die Tochter selten zu Hause - das Kätzchen wurde ein ausgewachsener Kater und zum Albtraum, der die ganze Wohnung vollpinkelte - also suchte meine Tochter bei Mama in Österreich um Asyl für ihren Kater an. Pixie bekam ein Flugticket nach Österreich und brachte vorerst unseren ruhigen Alltag mit dem bereits ansäßigen Kater Jackie gehörig durcheinander und biss und kratzte. Das Ende der Geschichte: Mit viel heilpädagogischem Gespür, Katzenflüstern, Zuwendung und Liebe ist es gelungen, aus Pixie eine glückliche, zufriedene Katze zu machen. Tiere haben Gefühle - spüren, ob sie angenommen und gemocht werden und danken es uns!

Theresia Kürmayr-Parhammer

Quelle: SN