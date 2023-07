Laila and me

Wenn ich an ein Herz und eine Seele denke, denke ich sofort an meine geliebte Hündin und mich. Ich bezeichne sie zurecht als meine "Lebensretterin". Sie fand ihren Weg zu mir, als ich in meinem Leben verzweifelte und dunkle Gedanken durch meinen Kopf wanderten. Doch an dem Tag, als ich sie als Welpen auf den Armen über meine Türschwelle trug, wurde mein Leben augenblicklich wieder lebenswert. Sie berührte etwas in meinem Herzen, was ich als ganz eigene Art von Liebe bezeichnen möchte. Sie gab mir neue Kraft, neuen Lebenswillen und ließ mich wieder glücklich sein. Sie ist etwas ganz Besonderes!

Verena Kessel







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum