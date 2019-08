Alle meine Wege lege ich mit dem Rad, dem Öffentlichen Verkehr oder zu Fuß zurück. Ich steige in kein Flugzeug mehr, weil ich lieber am Boden bleibe und mir Weltanschauung wichtiger ist als Weltbesichtigung. Und Fleisch esse ich nur mehr ganz selten. Mein Klimafußabdruck ist also ganz passabel. Und all dies bedeutet für mich keinerlei Verzicht, sondern ist mir zur Selbstverständlichkeit geworden. Und doch reicht es nicht, wenn Einzelne - so wie ich - ihr Leben ökologischer einrichten. Gefordert sind Rahmenbedingungen, die das Wirtschaften insgesamt und die Konsumweisen aller auf ökologisch trimmen. Das wird nicht einfach. Zwei Drittel des verbleibenden Erdöls müsste unter der Erde bleiben, wenn wir das Zwei-Grad-Ziel erreichen wollen. Eine enorme Wertvernichtung für die Fossilbranche. Gefordert sind eine Mobilitäts-, Energie- und Ernährungswende für alle. Neben neuen Kraftwerken brauchen wir auch neue Alltagsroutinen für alle. Das ist möglich, wenn die Politik den Mut hat, uns reinen Wein einzuschenken und ernsthafte Änderungen auf den Weg bringt. Die Stärke der jungen Menschen von Fridays for Future ist, dass sie die Politik fordern und sich nicht abspeisen lassen mit Appellen, ihr eigenes Leben klimafreundlich einzurichten. Diese Bewegung zu unterstützen, ist somit wohl mein wichtigster Beitrag zur Verkleinerung unser aller Klimafußabdruck.

Hans Holzinger



Quelle: SN