Tempo 110 auf der Autobahn halte ich bereits seit einiger Zeit freiwillig ein - erstens spart es jede Menge Benzin und zweitens Nerven.

Dass das in Frankreich funktioniert, ist allerdings nicht richtig. Ich bin die Strecke Lyon-Perpignan schon öfter gefahren und dort gilt 110 nur in sehr kurzen Abschnitten und meist nur bei Regen - sonst sind es 130 und die werden von den Franzosen auch nicht eingehalten.

Ich wünsche mir, dass die EU endlich einmal dort eingreift, wo es wirklich notwendig wäre! EU-weite, einheitliche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen und Bundes- und Landstraßen. Die 110 und 90 sind hier sicher eine solide Lösung. Dass in Deutschland die Raserei immer noch legal ist, ist unverständlich. In der Klimakrise ist es fünf nach zwölf und es wird im Individualverkehr eher schlimmer als besser.

Aber dann muss auch die Automobilindustrie mitziehen - wir brauchen keine Rennautos im Privatverkehr!

Da kann ich nur an alle appellieren - Freiwillig Tempo 110 und 90 bis die verantwortlichen Politiker endlich etwas unternehmen.

Gabriele Haubner



Quelle: SN