Obus-Linienführung besser durchplanen

Die Lokalbahnverlängerung soll endlich kommen, keine Frage. Dafür werden fast alle Obus-Linien über die Schwarzstraße umgeleitet - wie am 13. 5. in den SN zu lesen.

Hoffentlich wird dafür auch die Oberleitung gebaut, um nachhaltig eine Verbesserung der Infrastruktur für die Zukunft herzustellen. Hier jahrelang auf Batterie- und Hilfsdieselantrieb zu setzen, ist eine Umweltsünde und steht dem Obus-Gedanken entgegen.

Aber es gibt auch Fehler in der Planung: Gerade die Obus-Linie 1 zu trennen (Kleßheim- Makartplatz und Hauptbahnhof-Messe) ist wirklich dumm.

Mit der Wende am Makartplatz ist nichts gewonnen, das Umsteigen in der Theatergasse dann gar nicht möglich, weil die anderen Linien alle draußen in der Schwarzstraße beim Landestheater halten werden - Fußmarsch programmiert.

Der 1er ist auch die einzige Direktverbindung vom Hanusch-Platz zum Bahnhof (neben der Linie 23 mit geringen Kapazitäten). Da wäre es sinnvoller, den 5er und 6er über den Mönchsbergaufzug wenden zu lassen und den 6er zu teilen (Wende von Itzling-West kommend über Fanny-von-Lehnert-Straße und das Forum-Gebäude; Oberleitung ist dort überall vorhanden) und zu den Schulzeiten bis Itzling/Pflanzmann als 5er-Ersatz zu führen, damit die HTL nicht abgeschnitten wird.

Hier ist die Planung des Baustellenverkehrs mit den Obus-Linien mangelhaft und muss dringend nachgebessert werden.

Sonst bleibt nur zu sagen: Baut endlich die Verlängerung, vergesst aber auf den Obus nicht.