Ruhig liegt der See

Christa Katharina D 3377 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort Altaussee

"Angebrochen ein Sehnen und Träumen. Der Blick verliert sich in bunten Bäumen. Still, beinahe einsam liegt der See. Es grüßt bereits der erste Schnee. Novembertage laden zum Träumen ein. Stille Fantasien, die sind jetzt dein. Sie wärmen an rauen kalten Tagen und lassen übern Winter nicht verzagen." (ckd)