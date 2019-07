Silvia Schober 724 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Aufstieg zum Zürsersee

Am Aufstieg zum Zürsersee in Zürs am Arlberg, beeindruckt von der ganzen Umgebung und den blühenden Wiesen, erhoben wir den Blick und plötzlich wie aus dem Nichts standen sie da.