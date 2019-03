Ferdinand Reindl 3142 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Salzachau

Von Liebe keine Spur Es sind die Frauen von den Kröten im Frühling häufig sehr in Nöten, denn Krötenmann zeigt null Respekt vor Krötenfrau als Lustobjekt! Ein Krötenweibchen darf schon jammern, weil alle Männchen so arg klammern. Keins ist dabei, das mit Gefühl es stimuliert beim Liebesspiel! Dann lassen sich die Macho-Deppen sogar von ihm zum Wasser schleppen! Kein Wunder, dass die Liebeslust verwandelt sich in Liebes-Frust! Gesteuert nur von ihren Trieben versteh'n die Machos nichts vom Lieben, weil alles, was sich bloß bewegt, diese spontan sexuell erregt! So ist's manch Krötenweibs Verhängnis, dass es gelangt sehr in Bedrängnis, weil Macho-Haufen ganz verrückt fest an ihm klammernd es erdrückt!