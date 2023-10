Anton Seifriedsberger 226 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Bramberg am Wildkogel

Vor 10 Jahren reichte der Gletscher nördlich unter dem Schwarzkopf im Habachtal noch bis zum Nordwest-Fuß des Berges, wie auch die helle Färbung des ehemaligen Felsuntergrundes zeigt. Wenn der Gletscherrückgang - so wie derzeit - weiter fortschreitet, wird dieses inzwischen ohnehin schon „mickrige“ Eisfeld in weiteren 10 Jahren verschwunden sein. „Der Gletscher weint“: Der Titel einer Fotodokumentation 2022/2023 im Museum Wilhelmgut in Bramberg – ist unbestritten Realität!