Eremiten in einer Felswand

Aufnahmeort Bramberg am Wildkogel

Das altgriechische Wort "eremos" bedeutet so viel wie Wüstenbewohner, in unserer Sprache bedeutet „Einsiedler“ in etwa Ähnliches. Die senkrechte Felswand (Fazenwand im Habachtal) ist ein Lebensraum, der als zumindest fast wüstenhaft bezeichnet werden könnte. Überleben ist in einer solchen Umgebung ist wahrlich nicht einfach, aber – wie man sieht – möglich.