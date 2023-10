Frühlingsenzian

Anton Seifriedsberger 224 Fotos hochgeladen

Die Blütezeit des Frühlingsenzians, in Österreich meist „Schusternagei“ genannt, ist an sich – wie der Name ausdrückt – im Frühling bis in den Sommer hinein. Manchmal kommt es auch zu einer zweiten Blüte im Herbst – wie in diesem Fall – im Obersulzbachtal auf gut 2000 m Höhe..