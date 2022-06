Rudolf Roozen 919 Fotos hochgeladen

0

Aufnahmeort Saalfelden am Steinernen Meer

Peter Wiechentaler hütte - hoch über Saalfelden. Es ist noch sher früh. Die Leoganger (Bildmitte) und die Loferer Steinberge werden schon von der Morgensonne angeleuchtet. Die Latschen, Lärchen und Fichten müssen sich etwas gedulden um in den wärmenden Genuss zu kommen. Zwei Minuten später hat der Nebel die Hütte schon wieder vereinnahmt und ist nicht mehr zu sehen. Bals wird das Leben in der Hütte erwachen, wo die Freundlichkeit zu Hause ist Bald wird auch das Leben in der Peter