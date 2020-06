Sonja Klinger 960 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort Seekirchen am Wallersee

Halten das heißt Nicht weiter - nicht näher - nicht einen Schritt oder heißt Schritthalten ein Versprechen - mein Wort oder Rückschau Halten dich mich zurück - den Atem an - mich an dich dich fest aber nicht dir etwas vorenthalten Halten dich in den Armen in Gedanken - im Traum - im Wachen Dich hochhalten gegen das Dunkel des Abends - der Zeit - der Angst Halten dein Haar mit zwei Fingern deine Schultern - dein Knie - deinen Fuß Sonst nchts mehr halten keinen Trumpf - keine Reden keinen Stecken und Stab und keine Münze im Mund