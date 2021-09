2-G-Regel für die Nachtgastro lächerlich

Der Stufenplan für Coronamaßnahmen, den unser geschätzter Gesundheitsminister vor Kurzem vorgestellt hat, sieht ab einer Intensivstationsauslastung von 300 Betten eine 2-G-Regel in der Nachtgastro vor: entweder genesen oder geimpft. Ich finde es lächerlich, dass Personen, die nicht geimpft sind, aber durch einen PCR-Test weitaus besser nachweisen können, kein Corona zu haben, als Geimpfte, aus diesem Bereich ausgeschlossen werden sollen. Denn auch Geimpfte können sich im Club anstecken oder das Virus weitergeben. Auch das Argument, man wolle Ungeimpfte schützen, finde ich schwach. Wer in die Nachtgastro hineinwill, muss mindestens 16 Jahre alt sein. In diesem Alter sollte man dann doch bereits für sich selbst entscheiden können, ob man sich schützen lassen will, dass sollte jeder selbst entscheiden dürfen. Besser wäre es, dass jeder, ob geimpft oder nicht, einen Test beim Eintritt vorzeigen muss. Damit würde man Ungeimpfte nicht einfach so vom Nachtleben ausschließen.





Kilian Schiefer, 5082 Grödig