Wintersaison mit 3-G-Regel? Tirol, Salzburg und Wien beratschlagen

Im Vorjahr galten Kapazitätsgrenzen bei den Skiliften und Maskenpflicht. Was kommt heuer, um eine Wintersaison gewährleisten zu können?

Wie soll die Wintersaison heuer angesichts der wieder steigenden Coronazahlen funktionieren? Mit 1-, 2- oder 3-G-Regel? Landeshauptmann Wilfried Haslauer, sein Tiroler Amtskollege Günther Platter und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (alle ÖVP) werden dazu heute, Montag, in einer Videokonferenz beratschlagen.

Für Salzburg ist am 23. September ein Wintergespräch mit Branchenvertretern anberaumt. Walter Veit, Landesvorsitzender der Hoteliervereinigung in Salzburg, rechnet nicht damit, dass es Extraeinschränkungen für Hotels geben wird. Die 3-G-Regel habe bislang wunderbar funktioniert, sagt Veit. Was ein Après-Ski heuer ...