Abschaffung der kalten Progression ist kein Gnadenakt

Der Artikel von Hermann Fröschl "Ein überfälliger Gnadenakt von Vater Staat" ist eine ärgerliche Provokation (3. Dezember). Es geht um die Abschaffung der kalten Progression. Es ist dies die bemerkenswerteste Leistung einer Regierung in den letzten Jahrzehnten. Jahrelang hatte man sie versprochen. Viele Regierungen hatte sich darum bemüht. Alles waren daran gescheitert oder waren von dem Projekt wieder zurückgetreten. Nun war sie endlich realisiert worden. Viele werden zu Jahresbeginn mit freudigen Erstaunen festgestellt haben, dass ihnen an Lohn und Gehalt substanziell mehr zugeflossen ist.

Dazu kein Wort. Sie SN wissen bloß, dass sie zu spät kommt. Warum zu spät? Dann hätte man es doch gleich sein lassen können.

Die SN tun diese steuerliche Entlastung ab als Gnadenakt des Staates. Wieso Gnadenakt? Wieso diese Herabsetzung? Ein Gnadenakt ist etwas, auf das man keinen Rechtsanspruch hat. dann hätte man es also doch bei Alten belassen sollen? Ist das die Meinung der SN?

Ich habe diese miesmachende Berichterstattung so satt!





Dr. Rudolf Pöschl, 5232 Kirchberg b. Mattighofen