Naturschutz her und hin. Solange ganze Dörfer in die unberührte Bergwelt gesetzt werden dürfen, erschöpft sich das Ganze Schutzgerede zu Rhetorik. Investoren entscheiden, weil Geld die Welt regiert.

Bürgermeister, Landes- und Bundesregierung schauen zu. Man darf vermuten, dass im Hintergrund "Trinkgelder" fließen. Ein Trauerspiel und kein Ende in Sicht.

Erich Dirngrabner, 4591 Molln