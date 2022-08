Aggressive Intoleranz oder freie Meinungsäußerung?

Die Aussagen des Medienreferenten des Salzburger Erzbischofs, Michael Vereno, in der SN, vom 17.8. 2022 dürfen nicht einfach so stehen bleiben.

Ich teile seine Ansicht, dass niemand Fr. Lang´s persönliche Entscheidung öffentlich zu kommentieren hat. Sehr wohl aber muss es mir als Mitglied meiner Kirche, aber auch mancher Führungskraft dieser Kirche zugestanden werden, zu dem öffentlichen Vorgehen und Umgehen von Teilen der Kirchenleitung mit dieser ganz persönlichen Entscheidung und der daraus resultierenden Unterstützung der Marketingstrategie einer Teilgruppe dieser Kirche wohlbegründet zu kommentieren.

Solches - ohne auch nur ansatzweise auf die Argumente einzugehen - als Welle aggressiver Intoleranz zu verurteilen, empfinde ich als klar entmündigende Bevormundung. Hoffentlich hat mit dem Leserbrief der Pressesprecher nicht die Meinung unseres Erzbischofs zum Ausdruck gebracht, denn dann müsste ich glatt überlegen anfangen, ob ich wohl in der richtigen Kirche bin.



Nico Mol, 5020 Salzburg