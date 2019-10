Amselsingen: Echte Volksmusik

Als Steirerin und begeisterte Salzburg-Touristin durfte ich am 12. Oktober einen besonderen Abend in Bischofshofen erleben. Fünf Volksmusikgruppen aus verschiedenen Bundesländern und Südtirol in verschiedensten Besetzungen - vokal und instrumental -, dazu der Gaishorner Singkreis aus der Steiermark, boten einen vielseitigen Abend mit feinsten Volksliedern und Musikstücken.

1200 Fans aus Salzburg und den Nachbarländern waren in Bussen gekommen, um die schönsten Weisen aus dem Alpenland in unterschiedlichen fein differenzierten Spiel- und Singweisen mitzuerleben. Eine perfekte Saaltechnik vollendete den Kunstgenuss; einer Meinung war das Publikum mit ORF-Moderatorin Karoline Koller: "Was für ein Glück, dass es Menschen gibt, die so eine Musik machen."

Eine Gratulation auch der Stadtgemeinde und den Organisatoren, die diese Veranstaltung seit 59 Jahren unterstützen und bereits das 60. Amselsingen 2020 vorbereiten!





Gertrud Zwicker, 8103 Rein/Steiermark