Ausschreitungen in Linz und Salzburg

Die Ausschreitungen in Linz und in Salzburg haben gezeigt, wie machtlos die Polizei diesen gewaltbereiten Gruppen gegenübersteht, wenn die gesetzlichen Möglichkeiten für ein wirksames Einschreiten fehlen. Ich bin mir sicher, dass sich die Beamten sehr bemüht haben, für Ruhe und Sicherheit zu sorgen. Die nachfolgende Kritik am Einschreiten der Polizei durch einzelne Medien und politische Funktionäre finde ich unfair und für die Polizisten demotivierend. Sie selbst müssen sich für einen eventuellen Übergriff sofort verantworten und halten sich daher im gesetzlichen Rahmen.

Bekanntermaßen verabreden sich diese Randalierer in kürzester Zeit über "soziale Medien" mit ihren Handys. Strafmaßnahmen der üblichen Art zeigen bei diesen Leuten scheinbar wenig Wirkung. Die Politik wäre daher gefordert, die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass bei Identitätsfeststellung der Beteiligten das Handy als Tatwerkzeug und Beweismittel beschlagnahmt und eventuell von der Behörde für verfallen erklärt werden kann. Außerdem wäre es notwendig, das Pyrotechnikgesetz zu verschärfen, um den Zugang zu diesen Artikeln möglichst zu unterbinden.







Anton Wimmer, Gend.Pkdt.i.R., 5760 Saalfelden