Der Großteil der Krawall-Jugendlichen ist keine 18 Jahre alt

Ein Nahostexperte schildert, warum sich Migranten aus Syrien von Polizeibeamten nicht beeindrucken lassen. Viele sind nämlich nicht einmal 14 Jahre alt.

Die Krawalle von rund 200 Personen in der Halloween-Nacht in Linz beschäftigten am Donnerstag auch den Gemeinderat der oberösterreichischen Landeshauptstadt. In einer aktuellen Stunde setzte sich das Stadtparlament mit der "Situation der Asylbewerber in Linz" auseinander. Die ÖVP, die selbst in der Stadtregierung den Vizebürgermeister stellt, brachte zudem einen Dringlichkeitsantrag zum Thema "Ausschreitungen - welche Maßnahmen es bräuchte" ein.

Linzer Bürgermeister kritisiert die Reduktion der Polizisten

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat dazu bereits einen ...