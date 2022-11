Nach Randalen in Linz: Wie mehr Sicherheit erzielt werden soll

Die Polizei will künftig an Brennpunkten verstärkt Präsenz zeigen, um Randale vorab schon im Keim zu ersticken. Ein Lokalaugenschein in Linz.

Der Taubenmarkt in Linz schaut seit Jahrzehnten gleich aus. An dem kleinen, runden Platz hält in beiden Richtungen die Straßenbahn, auch Stadtbusse haben dort eine Haltestelle. Die beiden zusammengebauten Würstelstände, die McDonald's-Filiale, die kleinen Textilläden - alles vertraute Anblicke. Und dennoch hat sich am Taubenmarkt im Herzen der Industriestadt etwas fundamental verändert - und das nicht erst seit den Krawallen in der Halloween-Nacht. Seit einigen Jahren treffen sich dort junge Leute in Kleingruppen von 10 bis 15 Personen. ...