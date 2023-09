Sämtliche politischen und diplomatischen Usancen missachtend, bezeichnet die deutsche Außenministerin mit großer Offenheit den chinesischen Staatschef als das, was er nach unserem Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit tatsächlich ist, nämlich als einen Diktator.

Die Dame beginnt, mir zu gefallen; solch erfrischende Ehrlichkeit ist man leider in unserer politischen Landschaft nicht mehr gewohnt. Oder sollte die Aussage in einer anderen Eigenschaft begründet sein als Ehrlichkeit ...?





Mag. Andrea Wolf, 1230 Wien