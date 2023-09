Baerbock-Äußerungen: China lädt deutsche Botschafterin vor

Aus Verärgerung über Äußerungen von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat die chinesische Regierung die deutsche Botschafterin vorgeladen. Dies teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin mit. Die Einbestellung von Botschafterin Patricia Flor sei im Zusammenhang damit erfolgt, dass Baerbock den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als "Diktator" bezeichnet hatte. Baerbock selbst reagierte am Montag auf die Kritik aus Peking nur sehr knapp.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/EFREM LUKATSKY Deutsche Außenministerin bezeichnete Chinas Staatschef als Diktator