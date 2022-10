China nicht weiter unterstützen

Einer der verheerendsten Wochen in Chinas Geschichte, und auch für die Welt, geht zu Ende. Diktator Xi Jinping wurde einstimmig wiedergewählt. Menschenverachtung, Gewalt, Unterdrückung, absolute Überwachung und weltweite Schwächung der Demokratien ist sein Ziel. Nun sind wir gefragt. Jeder einzelne Cent für chinesische Produkte verhilft diesem kommunistischen Diktator seine Macht zu zementieren. Jede noch so kleine Investition, die wir in China tätigen, stärkt diese abstoßende Diktatur. Jeder von uns ist aufgerufen, genau zu prüfen, ob wir mit unserem Tun ein totalitäres, absolut widerwärtiges System auf seinem unsäglichen Expansionskurs unterstützen. Anstatt stolz auf das neue chinesische Elektroauto zu sein, anstatt mit geschwellter Brust die neueste Niederlassung in China zu eröffnen, müssen wir endlich die Augen öffnen. Xi macht die Welt zu einer bipolaren - Demokratien und Diktaturen. Unsere Entscheidungen und unser Tun muss klar und eindeutig sein.





Peter Kubesch, 1120 Wien