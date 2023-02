Danke für die Klangschönheit

Während am 29. Jänner 2023 Dame Mitsuko Uchida im Großen Saal des Mozarteums als Pianistin und Dirigentin des Mahler Chamber Orchesters einen herausragenden Mozart-Abend gestaltete, betrat am selben Tag nahezu zeitgleich die große Mozart-Interpretin Maria João Pires das Konzertpodium der Münchner Isarphilharmonie und spielte dasselbe Konzert in B-Dur KV 595 von W.A. Mozart wie Dame Uchida. Maria João Pires entsprach dabei allen Erwartungen. Klangschönheit, Klarheit, Gleichgewicht in Tempo und Anschlag (nicht zu schwer und nicht zu leicht) sowie eine wunderbare Dynamik begeisterten das Publikum. Es ist ein wahres Glück, dass in dieser Zeit der Kriegsgeschehnisse, globalen Machtkämpfe, der zunehmenden Gewalttätigkeit zwei Ausnahme-Künstlerinnen an verschiedenen Orten, zur selben Zeit mit derselben "Musik der Menschlichkeit" viele Menschen-Herzen erreicht und bewegt haben. Eine solche Übereinstimmung sollte kein Einzelfall bleiben. Den beiden Pianistinnen sei hiermit herzlich gedankt.

Ingrid Christiane Witsch, 5411 Oberalm bei Hallein