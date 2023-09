Das Spiel mit dem Finanzausgleich

Ich kann dieses Kräftemessen von Bund, Ländern, Gemeinden um die Umverteilung der Steuermittel kaum mehr ertragen. Im Grunde genommen wird unser Steuergeld eingesammelt, um dann in mühsamen Verhandlungen wieder an die Einzahler verteilt zu werden, minus Diskussions- und Verteilungskosten; und minus der Kosten für die international großzügigste Parteienförderung. Dieses Vorgehen wird dann wochenlang (speziell in Vorwahlkampfzeiten) den Bürgern als demokratische Errungenschaft verkauft, obwohl es uns bei notwendigen Problemlösungen kaum hilfreich ist. Österreich ist kein Land der Revolutionäre, wohl eher der gemütlichen Zuschauer. Da ist es gar nicht so schwer, hier im Lande Politiker zu sein.



Josef Schatz, 5020 Salzburg