Das Verkehrsaufkommen wird immer größer

Ich selbst bin Jahrgang 1948 und pendle seit nunmehr 25 Jahren zwischen der Stadt Salzburg und dem Innergebirg mit dem Auto.

In dieser Zeit hat sich das straßenbedingte Verkehrsaufkommen vielfach erhöht und das ja aus logischem Grund:

Man nehme den jährlichen (!) Produktionsausstoß nur der europäischen Autoindustrie und unterstelle einen durchschnittlichen Lebenszyklus von sechs bis sieben Jahren. Im gleichen Multiplikator der jährlich neu auf die Straße kommenden KFZ müsste sich die Fläche für den fließenden und ruhen Verkehr vervielfachen, nur um den Status quo aufrecht zu halten. Endlich wacht unsere Jugend auf und setzt sich für den S-Link ein! Die Verkehrszunahme in den Großraum der Stadt ist vorprogrammiert, die Verkehrsflächen für die Straße können nicht adäquat wachsen; daher ist die Lösung die Schiene. Ob unter der Erde in der Stadt - weil keine Flächen oberhalb verfügbar - oder über der Erde, wo es geht.

Und das bis Golling, in den benachbarten bayerischen Raum und in das Messezentrum. Gerne auch unter Inanspruchnahme von EU-Mitteln.



Franz Emig, 5020 Salzburg