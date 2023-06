Dem S-Link-Planungsteam fehlt die Expertise

Die Expertise des ehemaligen Baudirektors der Stadt Salzburg, der dieses Amt 28 Jahre (!) innehatte, sind wohl unbestritten. Er lehnt den unterirdischen S-Link ab, weil das Verhältnis von Kosten und Nutzen nicht gegeben sei. Dass die S-Link-Planer auf der unterirdischen Variante beharren und die Prüfung der oberirdischen Varianten negativ verlaufen sei, wundert nicht. Wenn jemand von Anfang an auf unterirdisch getrimmt wurde, wird ihm jedes Argument gegen oberirdisch recht sein. Und natürlich ist nicht der Mirabellplatz die wichtige Öffi-Drehscheibe in Salzburg, sondern der Hanuschplatz, der in der jetzigen Planung gar nicht vorkommt.

Offensichtlich fehlt dem S-Link-Planungsteam die Expertise und man sollte mit einem neuen Team nochmals anfangen. Immerhin geht es um Summen, die die Stadt mehrere Jahrzehnte massiv belasten werden.

Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos