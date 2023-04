Der Name "Kommunisten" ist hoffentlich nicht ernst gemeint

Es ist doch erstaunlich, dass eine Partei mit dem Namen "Kommunisten" nicht nur die Bürgermeisterin von Graz stellt, sondern jetzt auch in den Salzburger Landtag einzieht. Kann man sich vorstellen, dass sich heute eine Partei "nationalsozialistisch" nennt? Hat man vergessen, welche Verbrechen mit Millionen an Toten im Namen des Kommunismus in der Sowjetunion und in den kommunistischen Staaten des östlichen Europas verübt wurden? Waren diese Diktaturen, die keine abweichende Meinung duldeten und die wegen ihrer auf Substanzverzehr ausgerichteten Wirtschaftssysteme implodiert sind, nicht abschreckend genug? Wäre es nicht angebracht, sich mit dem Ablegen des Namens "Kommunisten" klar von dieser Geschichte zu distanzieren - gerade, wenn er nur ein Etikett sein soll, das nach weit links klingt, und man eigentlich an den real existiert habenden Kommunismus nicht erinnert werden will?





Prof. Dr. Peter Jordan, 9620 Hermagor