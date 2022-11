Deutschlands Alleingang mit China

Ich kann Herrn Kanzler Scholz nur gratulieren, dass er sich um gute wirtschaftliche Beziehungen mit China kümmert. Nur dank dieser Beziehungen zu China, aber auch zu Russland, von dem die deutsche Industrie bis vor kurzem günstiges Gas beziehen konnte, um dadurch auch konkurrenzfähig zu sein, haben wir in Europa unseren heutigen Wohlstand! Was ist jetzt plötzlich schlecht an der Seidenstraße und entsprechend an guten Handelsbeziehungen, wollen wir uns von den Chinesen abschotten und die Produkte aus Asien selber herstellen? Zumindest die dafür nötigen Rohstoffe wollen wir ja vom rohstoffreichsten Land in nächster Nähe nicht mehr kaufen.

Die dänische Reederei MAERSK zum Beispiel hat weltweit mindestens 70 Beteiligungen an Containerterminals, davon mindestens acht in China (Könnte man im Geschäftsbericht der Firma nachlesen)! Da haben wir natürlich nichts dagegen.





Guido Strebel, 5163 Mattsee