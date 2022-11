Deutschlands Alleingang ist ein Risiko für Europa

Der deutsche Kanzler reist am Freitag nach Peking und trifft Alleinherrscher Xi Jinping. Im Gepäck: ein gefährliches Geschenk.

Olaf Scholz scheint dieses chinesische Sprichwort zu kennen: "Ein Fisch fängt nach drei Tagen an zu stinken. Ein Gast geht einem nach drei Tagen auf die Nerven." Denn nur elf Stunden verbringt der deutsche Kanzler samt Wirtschaftsdelegation in China. Gerade genug, um Staatschef Xi Jinping zu treffen - aber ausreichend lang, um die internationale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ob in Berlin, in der EU oder den USA, viele beäugen den China-Besuch von Scholz mit großer Skepsis. Und das zu ...