Die Herausforderungen des Salzburger Verkehrsnetzes

Als vor 165 Jahren die heutige Westbahnstrecke geplant wurde, gelang es einer Henndorfer Bürgerinitiative gerade noch rechtzeitig, die Anbindung an die europäische Ost-West-Magistrale zu verhindern. Wer wollte schon die Unannehmlichkeiten einer Großbaustelle auf sich nehmen - von den Bränden ganz abgesehen, die infolge Funkenfluges der Lokomotiven entstehen würden

und die Züge früher oder später die Pferdehöchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern überschreiten würden, wo man sowieso tot ist.

Die Bahn wurde also zwischen einen Rutschhang und den See gezwängt sowie durch das schwabbelige Wenger Moor geführt.

Henndorf hatte den Stress einer Flachgauer Zentralgemeinde los und mit der Käsevermarktung für die ganze Monarchie durfte sich fürderhin Seekirchen abrackern.

Wie schlau so eine Voraussicht sein kann, erweist sich umso mehr, als man sich nun Deponieprobleme spart und der Grubenlaufkäfer seine Heilige Ruhe hat.

Wolfram Nobis, 5020 Salzburg