Die richtige Entscheidung

Zum Artikel "Neuer Bischof für die Seelsorge" (SN vom 18. 6.): Manchmal übernimmt jemand eine Funktion in dem guten Glauben, der Aufgabe gewachsen zu sein. Doch es stellt sich heraus, dass in der Teamarbeit und den vielen notwendigen Kontakten mit Menschen die Zusammenarbeit nicht funktioniert. In der Regel muss das Konsequenzen haben. Dies bedeutet: Postenwechsel oder Änderung des Aufgabengebietes! Die Bischofskonferenz hat entschieden, dass der Bereich der Seelsorge Bischof Schwarz entzogen wird.

Diesem mutigen, ja notwendigen erstem Schritt muss zwecks Beruhigung der Situation der zweite folgen: Bischof Schwarz ist als von der Diözese St. Pölten abzuziehen und mit Verwaltungsaufgaben etc. zu betreuen. Bitte handeln, um den Vertrauensverlust nicht noch mehr wachsen zu lassen.

Manfred Schweizer, 2361 Laxenburg