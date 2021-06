Bischof Schwarz will die Seelsorge nicht mehr betreuen

Vor der Bischofskonferenz nächste Woche kam ein neuer Knalleffekt: Der umstrittene St. Pöltner Bischof Alois Schwarz gibt die Pastoral ab - wegen eines Vertrauensverlusts sehe er sich außerstande, die Leitung weiter auszuüben. Mehrere Pastoralamtsdirektoren hatten ja seine Ablöse gefordert. Dem kam der Oberhirte nun zuvor, wie Pastoraltheologe Paul Zulehner im SN-Gespräch sagt.

Wenige Tage vor der nächsten Vollversammlung der österreichischen katholischen Bischöfe nächste Woche in Mariazell machte der Oberhirte von St. Pölten, Alois Schwarz, einen höchst außergewöhnlichen Schritt: Er ließ seine Sprecherin über die Austria Presse Agentur bekannt geben, dass er die Leitung des Pastoralreferats in der Bischofskonferenz zurücklegt - das ist just jener Bereich, auf den er selbst immer großen Wert gelegt hatte. In der Begründung räumt Schwarz ein, dass das Vertrauen zwischen ihm und den für die Seelsorge verantwortlichen Pastoralamtsdirektoren ...