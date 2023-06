Die Träumereien sind schon geplatzt!

Der "neue Stern am SPÖ - Himmel" wird nicht lange strahlen. Er ist bereits jetzt am Verglühen. Wenn man ideologisch ("Kommunist"), europapolitisch ("EU aggressivste Vereinigung") und wirtschaftspolitisch (Besteuerung von "Vermögenssubstanz") einen so realitätsfernen Kurs einschlägt, überschlägt sich der politische Wagen. Wenn man so weit entfernt von politisch Machbarem steht und die Realität, dass es in Österreich links der Mitte keine Mehrheiten gibt, ignoriert, sind die "Träumereien eines Aufsteigers" schon jetzt geplatzt. Gute Nacht, SPÖ!





OStR Prof. Mag. Stefan Breit, 4841 Ungenach