Die SPÖ-Wähler wollen Politik sehen. Nicht Posten.

Menschen, die gerade ihren Job verlieren, ist es herzlich egal, welchem Parteiflügel die neue SPÖ-Klubchefin und der neue Bundesgeschäftsführer angehören. Höchste Zeit, dass die SPÖ ihre politische Funkstille beendet.

Unterwegs in die legendäre Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße: Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler.

Die erste Amtshandlung, die Andreas Babler als SPÖ-Vorsitzender am Mittwoch setzte, war unspektakulär, aber wichtig. Babler installierte den bisher völlig unauffälligen Parteiangestellten Christian Sapetschnig als neuen Bundesgeschäftsführer. Keine üble Idee. Denn das Chaos der vergangenen Tage konnte sich hauptsächlich deshalb ungehemmt entfalten, weil die SPÖ nicht nur an ihrer Parteispitze, sondern nach dem Abgang des bisherigen Geschäftsführers auch in ihrem Parteiapparat führungslos war. Es gab niemanden, der sich für Dinge wie die ordnungsgemäße Durchführung einer Vorsitzendenwahl zuständig fühlte. Es gab ...