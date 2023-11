Die Verbesserungen wurden dargelegt

Zum Leserbrief "Das Gegenteil moderner Mobilität" (6. 11.): Herr Mokri, Sie haben natürlich nicht recht, dass durch den S-Link am öffentlichen Verkehrsnetz nichts Substanzielles verbessert würde, im Gegenteil, das ist ja inzwischen ausreichend dargelegt.

Die von Ihnen vorgeschlagene Verbannung des Individualverkehrs aus Zentralräumen klingt hübsch, ist aber selbst nach Abtritt unseres Fahrschul-Bürgermeisters naiv und unrealistisch. Kein Politiker traut sich so etwas, schon gar nicht in der Autolobby-Hochburg Salzburg. Daher wird es auch weiterhin so sein, dass man noch so gut ausgebaute Busse nur am Sonntag und nach 20 Uhr nutzen kann, wenn man nicht die meiste Zeit im Stau stehen will. Aber wer weiß, vielleicht verirrt sich zufällig ja noch irgendein Grubenlaufkäfer auf die Rainerstraße, dann ist eh wieder alles anders …

Thomas Haas, 5020 Salzburg